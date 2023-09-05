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وفد التنسيقية يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

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القاهرة - سامية سيد -  

وتناولت الجلسة الافتتاحية عرض مشاكل الزيادة السكانية في وجه التنمية والجهود المصرية في مواجهتها.

 

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

 

ضم وفد التنسيقية كلا من:- أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، رامي عبدالباقي، محمد غنيم، محمد عبدالخالق، محمد أبو النور، زوسر تيتو، إيهاب نبيل، نور حته، أحمد سعيد فهيم.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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