استعداداً لمواجهة الهند.. المنتخب الوطني يباشر تدريباته في شانغماي

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المنتخبُ الوطنيّ باشر، إجراءَ وحداته التدريبيّة في مدينة شانغماي التايلندية تحضيراً لمواجهةِ منتخب الهند يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة والنصف مساءً 17:30 بتوقيت تايلند الواحدة والنصف ظهراً 13:30 بتوقيت بغداد".وأضاف: "تدريباتُ اليوم، التي حضرها رئيسُ الوفد العراقي أحمد الموسوي واحتضنها الملعب الرديف المجاور للملعب الرئيسيّ ( الذكرى 700 ) في شانغماي الذي سيحتضن مباريات البطولة، شارك فيها (23) لاعباً هم كل : جلال حسن ، أحمد باسل ، فهد طالب ، ريبين سولاقا ، علي عدنان ، ماسيس ارتين ، فرانس ضياء ، حسين علي ، أحمد يحيى ، ميرخاس دوسكي ، امجد عطوان ، اسامة رشيد ، زيدان اقبال ، امير العماري ، بشار رسن ، أحمد فرحان ، إبراهيم بايش، اندريه السناطي ، حسين علي ، أيمن حسين ، أمين الحموي ، علي الحمادي ، باشانغ عبدالله".

وأشار الاتحاد الى انه "على صعيدٍ متصلٍ، يعقد صباح الغد الأربعاء المؤتمرُ الصحفي لمدرب المنتخب الوطني رفقة اللاعب فرانس بطرس المحترف في صفوفِ بورت التايلندي في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت تايلند يسبقه المؤتمر الفني الذي ستحدد من خلاله ألوانُ المنتخبين، إضافةً الى بعض الإرشادات والأمور المتعلقة بمواجهةِ منتخبي العراق والهند".