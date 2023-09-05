انت الان تتابع خبر السعودية تنبه مواطنيها في الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".وأشارت إلى أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".

هذا وتبدأ وزارة الداخلية الكويتية بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة المواصلات قبل المغادرة ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 6 ايلول 2023، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة الربط بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.

