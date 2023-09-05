انت الان تتابع خبر توجيه حكومي يخص الزيارة الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس، مساء اليوم الثلاثاء فور وصوله إلى مدينة كربلاء المقدسة، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطّة الخدمية والأمنية للزيارة المليونية بمناسبة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، بحضور وزراء؛ الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة، والصحة والكهرباء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الدائمية للزيارات المليونية، ومحافظ كربلاء المقدسة".وأكد السوداني بحسب البيان أن "الجهد الاستثنائي الكبير المبذول من قبل كل دوائر ومؤسسات وتشكيلات الدولة والأجهزة التنفيذية، بمختلف اختصاصاتها ومسمياتها وأدوارها، قد جرى وضعه وتنسيقه ضمن خطّة واضحة، رُسمت وهُيئ لها مبكراً ضمن استعدادات استباقية واسعة".

كما بيّن رئيس مجلس الوزراء أن "الدولة قد سخّرت كل إمكاناتها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في كل مكان، وفي كل الظروف".

وأشاد بـ"الدور المتفاني الذي تؤديه قواتنا الأمنية بكل صنوفها، وجميع دوائر الدولة بموظفيها ومنتسبيها، موصياً الاستمرار بالهمّة ذاتها، والعطاء المستمر، لإتمام مراسم الزيارة إلى غاية عودة آخر زائر بصورة سلسة ومنسابة".

وثمّن السوادني "الدور الذي اضطلع به المواطنون من كل محافظات العراق، والمواكب الحسينية المقامة على طول طُرق الزائرين وصولاً إلى مركز مدينة كربلاء المقدّسة، والدور الأساس الذي تؤديه في إنجاح الزيارة ورعاية الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم".

واطلع رئيس مجلس الوزراء وفقاً للبيان "خلال الاجتماع، على عرض تفصيلي لجوانب الخطط التي جرى تقديمها، في مجال إدارة النقل، والرعاية الصحية، والجوانب المتعلقة بتوفير الكهرباء والوقود، من الوزراء والمسؤولين المعنيين".

ووجه بـ"متابعة الفقرات الخدمية وتأمينها، والعمل على تهيئة كامل المتطلبات وفق الاحتياجات المرسومة، والاستعداد للاحتياجات الطارئة في كل مفاصل مراسم الزيارة".

كما شهد الاجتماع بحسب البيان "البحث في الخطط الستراتيجية التي ستتولى تنفيذها اللجنة الدائمة خلال الزيارات المقبلة".