شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": الحوار الوطني لم يشهد حسما لدمج الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني لم يشهد حسما لدمج الأحزاب، بسبب وجود مفارقة، حيث إن الأحزاب في مصر لا تقوم إلا على تمايز في البرامج، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بدمج الأحزاب من أجل تقليل عددها.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن دمج الأحزاب يخلق كيانات قوية يكون له وجود حقيقي على الأرض، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك قسرا.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن القانون الحالي ينص على عدم إنشاء حزب إلا إذا كان متميزا عن الأحزاب القائمة، متسائلا: "إن كان متميزا، فلماذا يتم دمجه؟ قد يتم التحالف في الانتخابات".

وأوضح، أن التمايز أو الدمج يستلزم حركة في الشارع، وبالنسبة إلى هذا الأمر، فإن الأغلبية الساحقة من الأحزاب لا تقوم بالحركة في الشارع، لافتًا إلى أن القانون يجب أن يسمح بدمج الأحزاب وأن تشكل تحالفات أو حزبا واحدا، والأهم من السماح القانوني هو أن يكون لدينا أحزاب تتحرك، والواضح للجميع هو أن الأغلبية الساحقة من الأحزاب غير فاعلة، والجلستان السابقتان ناقشتا سبل دعم الأحزاب.