انت الان تتابع خبر نينوى..صراعات سياسية تستبق انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كسحابة صيفٍ لا يرتجي الفلاح منها شيئاً، أطلَّ موعد الإنتخابات برأسه مُتْخَماً بالوعود الفارغة والآمال الفضفاضة بلا طائل، أما السمةُ البارزة لبعض الاحزاب فهي تنافسٌ غير منصفٍ هنا وتسقيطٌ معهودٌ هناك.



كل ما قُدِّمَ من وعودٍ سابقةٍ أو سيُقدم لم يجنِ منها الناخب إلا هواءً في شبَك، فكلها دارت وستدور في فلك المنافع الشخصية للمرشحين وأحزابهم ، أما جمل الناخب فيبدو أنه سيبقى على تل الإهمال.