انت الان تتابع خبر حسم مشاركة ميسي في مونديال 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترددت أنباء قوية، حول أن مونديال قطر الماضي، هو الأخير لليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

وقال تابيا في تصريحات نقلتها شبكة "Tyc" الأرجنتينية: "ميسي سيتمكن من اللعب في كأس العالم 2026 بسهولة".

وأضاف: "أرى ميسي يلعب خلال البطولة (كأس العالم) في المركز الذي يريده، لدي هذا الحلم".

وتابع: "بعد 8 دقائق فقط من قرعة مونديال قطر، كان ميسي يعرف بالفعل المواجهات التي يمكن أن نخوضها في الأدوار الإقصائية.. نعم 8 دقائق فقط.. أن تمتلك الأفضل هو أجمل ما يمكن أن يحدث لك".

وأكمل: "ميسي دائمًا يسعى للمزيد، لا يخذلك أبدًا، ودائمًا ما يفاجئك".

وزاد رئيس الاتحاد الأرجنتيني: "ميسي سعيد مع المنتخب، يأتي إلى المركز التدريبي وهو سعيد جدًا مع زملائه والجهاز الفني".

وواصل: "أنا محظوظ لأنني أمتلك العلاقة التي تربطني به، إنها مبنية على المودة".

واختتم: "مودريتش مستمر مع منتخب بلاده إلى الآن، وهذا يعتمد على ميسي وعلى رغبته ومشاعره.. في الواقع يمكنه فعلها، ولدي هذا الحلم".