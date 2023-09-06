شكرا لقرائتكم خبر عن التمكين الاقتصادى للمرأة أبرز مستهدفات خطة مجابهة الزيادة السكانية بخطة 24-2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأولت خطة التنمة للعام المالى الجديد العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية.
تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة في إطار الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية.
العمل على عدد من الـمحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للـمرأة وتتمثل هذه المحاور فى:
1. إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة.
2. التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.
3. التحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة.
4. التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.
ووفقا للخطة يجري طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل سالفة الذكر.
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