شكرا لقرائتكم خبر عن 571.6 مليون جنيه للنشاط الرياضى والاجتماعى لغير العاملين بموازنة 23/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بموازنة العام الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، نحو 571.6 مليون جنيه كنفقات للنشاط الرياضى والاجتماعي لغير العاملين، مقابل 470.2 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، حسبما توضح الجداول المٌرفقة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، و الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره المجلس النيابي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى 3 مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.