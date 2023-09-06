انت الان تتابع خبر كاساس يُفصّل أهمية مشاركة العراق في كأس ملك تايلاند والان مع التفاصيل
2023-09-06 | 09:05
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عدّ مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، مواجهة منتخبات من القارة الآسيوية، أمرا مفيدا للفريق، وذلك قبل يوم من مواجهة منتخب الهند في افتتاح منافسات كأس ملك تايلاند 49 المقررة غدا الخميس.
وفيما يتعلق بالتساؤلات التي تطرح عن متى يكون هناك استقرارٌ في القائمة النهائية في اختياراته، أوضح كاساس، أن "اختياراته تكون مختلفة كون العمل في الأندية يختلف تماما عن العمل مع المنتخبات الوطنيّة، ولا يمكن البقاء فقط على قائمة مؤلفة من 23 لاعبا".
وتابع: "نحن دائما نختار الأفضل من خمسين لاعبا في كل منافسة أو استحقاق يخص المنتخب الوطني، وحينها سنختار الأفضل من بينهم مع كل استحقاق".
وختم كاساس قائلاً: "دائما تكون الغاية أو الهدف من كل مشاركة أو في أي مباراة هو تحقيق الفوز، لكن هذا لا يعني إننا سنواجه منافسا سهلا بل إن المنتخب الهندي منتخبٌ صعب ومتطورٌ كثيرا، ويمتلك مواصفات مميزة مع فكر تدريبي ذكي وحلول كثيرة وتمريرات قصيرة وطويلة مع امتلاكه حلولا مختلفة ولاعبين أذكياء مميزين في مراكز مختلفة".