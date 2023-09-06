انت الان تتابع خبر أيمن زيدان يطمئن جمهوره بعد انفجار قرب منزله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر زيدان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورتين للانفجار الذي حدث، وعلق قائلا: "أصدقائي، انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافية، أنا بخير وأضراري مادية، الحمد لله دائماً وحمى الله كل الناس".

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين تمنوا العمر الطويل بالخير والسلامة للفنان، موجهين الشكر له على سرعة رده على الأخبار التي تم تداولها حول انفجار أسطوانة الغاز في محله، حيث جاء ضمن التعليقات: "الحمد الله ع السلامة والله يعوض ع الجميع يا رب"، "ما عقلبك شر".

وكان مصدر في قيادة شرطة دمشق قد أكد أن انفجار أسطوانة الغاز وقع ضمن مطعم في منطقة "المزة، غربية"، ونتج عنه 9 إصابات وأضرار مادية في المكان.

وفي الشأن الدرامي، يشارك الفنان أيمن زيدان في مسلسل "في الداخل" المقتبس من مسلسل تركي يحمل الاسم نفسه، وهو من بطولة عدة نجوم، بينهم: سامر إسماعيل، وفادي صبيح، وعبدو شاهين.

فيما كان آخر أعماله مسلسل "زقاق الجن" وهو عمل شامي بوليسي، دارت أحداثه حول صراعات تنشأ بين سكان منطقة "زقاق الجن" مع التطرق للعلاقات الاجتماعية بينهم، في إطار من الرعب والخيال.