انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستقرت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 154500 دينار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.



وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.