انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني: مسيرة "الأربعين" تحمل رسالة الاستقلال والحرية للعالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار إلى مشاركة الملايين في مسيرة الأربعين، وأضاف: كل هذا مظهر من مظاهر الحب والمودة للإمام الحسين (ع) وهذا التجمع الضخم هو تجمع محبي الحسين (ع) ومن خلاله نعلن يا حسين (ع)، اننا ان لم نكن في عاشوراء وان لم نكن في كربلاء، واستشهدت انت وابناؤك على يد أعدائك ، ولم نكن هناك لنصرتك لكننا سمعنا استغاثتك، ومن هنا نطلق النداء يا لبيك يا حسين (ع).وتابع رئيس الجمهورية: لقد قطعوا رأس الامام الحسين (ع) حتى لا يبقى اسمه وذكراه ولا يبقى عاشوراء، ولكن شاء الله أن يكون عاشوراء بداية بدلاً من نهاية وتتوارثه الأجيال والعصور.

وأشار رئيسي إلى أن جميع الاولياء سعوا لإبقاء عاشوراء نابضة بالحياة ، وأضاف: لماذا أكد الأئمة على بقاء عاشوراء ولماذا تقام اربعينية الإمام الحسين (ع) ، الرد هو لان الاربعين راية من اجل الا تندثر عاشوراء، الاربعين رمز من اجل الا تبقى عاشوراء في عاشوراء، بل لها رسالة الاستقلال والحرية للعالم وعلى الإنسان الصالح أن يعلم أنه يجب أن يعيش مع الحسين (ع) دائمًا.

وذكر أن عاشوراء هو مصدر كل التغيرات في حياة الإنسان، وسيكون مظهرا لكل الانتفاضات والثورات في العالم، واضاف: ان الامام الحسين (ع) قدم دمه من اجل ازالة الجهل من المجتمع، وان يكتسب الانسان البصيرة ويميز بين الحق والباطل وان لا يسيطر الجهل على المجتمع.

وتابع رئيس الجمهورية: كان ينبغي للمجتمعات اليوم أن تعرف الحسين بن علي (ع) ولكن قوة إعلام العدو جعلت الحق باطلاً والباطل حقا وجعلت إمام الحق باطلاً، كان الجهل بالأمس واليوم نواجه جاهلية حديثة، واليوم أصبحت دماء الشهداء هي مصدر التغييرات، كما كانت في الماضي.

وقال آية الله رئيسي: اليوم تيار عاشوراء مستمر ونداء الامام الحسين (ع) مسموع وعلينا أن نفهم الوضع بشكل صحيح ونؤمن أنه كما أزالت دماء الامام الحسين (ع) الجهل فإن دماء الشهداء ستكشف عن وجه الجاهلية الحديثة، هذه الجاهلية مزود بالقوة العسكرية والإعلامية، لكنها ذات الجاهلية القديمة.

وأكد أن الصحوة التي نشأت في المنطقة اليوم تعود الى دماء الشهداء، وقال: إن دماء الشهداء خلقت صحوة اليوم ، لذلك قال قائد الثورة الحكيم: دماء الشهداء أشد على الأعداء.

قال القائد العام لقوى الأمن الداخلي العميد "أحمد رضا رادان"، إن أربعة ملايين زائر إيراني وصلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في مراسم الأربعين في االعام الجاري.

