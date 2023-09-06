شكرا لقرائتكم خبر عن "الطلاق المعلق" بين الفقه والقانون.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: الطلاق المعلق بين الفقه والقانون"، استعرض خلاله تقسيم المشرع للطلاق لـ 4 أنواع "منجز- مضاف - يمين – معلق"، واعتبر الطلاق غير المنجز حال قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير "لا يقع"، ففي كثير من الأحيان ما يتعرض رجال الفقه والقانون للعديد من الإشكاليات التي تخص الأسرة المصرية.

وتكون تلك الأزمة بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، وتؤدى إلى خراب البيت، وتدمير الأسرة، لكى يفوز الشيطان بتحقيق آماله وآمانيه، لأن قرة عين الشيطان في التفريق بين الزوجين، ولأن الطلاق يبغضه الله ويفرح الشيطان، وأكثر هذه الأزمات داخل البيوت تكون بسبب الطلاق المعلق، حيث تتسائل إحداهن: "زوجي حلف عليا يمين طلاق لو روحتي الشغل تبقي طالق بالتلاتة، وكان لازم أروح علشان أسلم فلوس في عهدتي وأخد إخلاء طرف.. هل بكده يقع يمين الطلاق؟".

"لو فعلت كذا فأنت طالق‏"..‏ جملة يرددها الرجال عندما يشعرون بفقدان سيطرتهم علي زوجاتهم وهي السيطرة القائمة علي إنكار الآخر وعدم احترام كيانه، وفى الحقيقة الشيطان يفرح بالطلاق، لأنه يريد هدم البيوت وتفرقتها، ويريد أن تتمزق المحبة والمودة، ويحل بدلاً منها العداوة، ويريد أن يضيع الأولاد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا، وكذا فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت".

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، تتمثل في الإجابة على السؤال.. "زوجي حلف عليا يمين طلاق لو روحتي الشغل تبقي طالق بالتلاتة، وكان لازم أروح علشان أسلم فلوس في عهدتي وأخد إخلاء طرف.. هل بكده يقع يمين الطلاق؟"، وما أحكام الطلاق المعلق؟ وما موقف الشرع من عبارات الطلاق التي تخرج علي ألسنة الأزواج وتهديد زوجاتهم بتعليق طلاقهن علي فعل شيء أو الانتهاء عنه؟ وما هو موقف القانون المصري منه؟ خاصة وأن الطلاق مأساة لا تنتهي عند حدود الكلمة التي ينطق بها الزوج في لحظة غاضبة أو لحظة مجنونة، فكلمة الطلاق يهتز لها كيان الأسرة، فالزوج والزوجة والأبناء الذين يدفعون الثمن كله، ويتجرعون كأس المرارة والحرمان من دفء حياة الأسرة المستقرة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"الطلاق المعلق" لا يقع.. "يبغضه الله.. ويحبه الشيطان".. الطلاق 4 أنواع "منجز- مضاف - يمين - معلق"..وإجابات لأول مرة عن الأسئلة الشائكة حول الطلاق غير المنجز

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