شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شكرى: المؤتمر العالمى للصحة والسكان فرصة لعرض تجربة مصر الرائدة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر حققت طفرة هائلة فى قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية، مشيرا إلى المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة التى ساهمت فى تلبية احتياجات القطاع والوصول للملايين.

وأشاد شكرى باستضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان العالمي، قائلا: اعتراف دولى جديد بقدرات مصر وريادتها فى تنظيم مؤتمرات تشارك فيها مختلف دول العالم، والخروج بتوصيات وقرارات لخدمة وتحسين حياة المواطن المصرى وموجهة لكل دول العالم.

ولفت وكيل اسكان البرلمان، إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمى للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات فى القطاع الصحى، ويستند إلى نجاحات ضخمة حققتها مصر فى مجال القطاع، بفضل مبادرات صحية وإنسانية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

وأشار النائب طارق شكرى، إلى نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسى فى القضاء على فيروس سى عبر مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة. مضيفا: أن مصر حققت وبفضل الله انجاز تاريخى يدرس، وذلك من أعلى دولة فيروس سى للقضاء عليه، والعالم ينظر لهذة التجربة كنموذج استثنائي.

وقال النائب، إن المؤتمر العالمى للصحة والسكان، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منه.