شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": حل أزمة الانفجار السكانى لم يعد مسئولية الحكومة وحدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للصحة والسكان، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى كان واضحاً خلال حديثه عن المشكلة السكانية.

وقال "عبد الحميد"، إن أزمة الانفجار السكانى ووضع حلول عاجلة لها لم تعد مسئولية الحكومة وحدها أو وزارة الصحة والسكان وإنما هى مسئولية المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده ولابد أن يكون للأسر المصرية دورها فى مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً أن نجاح مصر فى مواجهة الأزمة السكانية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها عدم التاثير السلبى للزيادة السكانية على مشروعات التنمية التى تتم على أرض مصر وتحقيق نجاحات كبيرة فيما يتم من تطوير وتحديث داخل منظومتى الصحة والتعليم.

وأكد أن ملف السكان والزيادة السكانية من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل كافة التحديات التي تواجه عملية البناء والتنمية والعمل على استغلالها في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، مطالباً من جميع المؤسسات بالدولة مساندة ودعم جهود الحكومة لمواجهة هذه الازمة الخطيرة.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن هذا المؤتمر سيكون له دورهم فى الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور، مؤكداً اهمية المؤتمر فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى مختلف المشروعات الصحية والدوائية التى تتم داخل مصر.