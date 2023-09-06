شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب": مواجهة الانفجار السكانى أصبحت قضية أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اتفاقه التام مع جميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الذى تدور فعالياته داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها ضرورة مواجهة أزمة ارتفاع معدلات النمو السكانى، باعتبار أن المشكلة السكانية أصبحت قضية أمن قومى، لأنها تمثل خطراً داهماً على معدلات التنمية الاقتصادية وعلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وقال " طنطاوى "، إن مواجهة أزمة الانفجار السكانى تتطلب الإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى التى طرحها بكل شفافية ومصداقية أمام هذا الحدث العالمي ليس لمواجهة هذه الأزمة داخل مصر ولكن إقليمياً وعربياً وأفريقيا ودولياً، مؤكداً أن جميع القضايا المهمة التى استعرضها الرئيس السيسى أمام هذا الحدث العالمى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع دول العالم المشاركة فى هذا المؤتمر.

وأضاف النائب خالد طنطاوى، أن كلمة الرئيس السيسى كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية وتتمثل فى الطفرة الكبيرة والهائلة التى حققتها الدولة المصرية في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة ساهمت في تلبية احتياجات القطاع والوصول للملايين.

وقال النائب خالد طنطاوى إن أكبر دليل على ذلك نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي عبر مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بهذا الإنجاز المصرى التاريخى الذى انبهرت به العديد من دول العالم ومنظماته.