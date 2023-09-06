رفضته فأطلق النار على عريسها.. حادث مأساوي في تركيا (فيديو)

ورصد فيديو صوره أحد المدعوين، لحظة اقتحام شاب سبق للعروس أن رفضته حين تقدم لخطبتها، قاعة زفاف في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية، حيث سحب مسدسه وأطلق النار على العريس، ليتسبب له بإصابة خطيرة جدا، إضافة إلى إصابة طفل كان بجواره برصاصة مرتدة.

وتم نقل العريس إلى مستشفى خاص من قبل أقاربه، فيما تم نقل الطفل إلى مستشفى غازي ياسارجيل للتدريب والأبحاث من قبل الفرق الطبية.

وباشرت فرق الشرطة التحقيق في الحادث، وألقت القبض على المشتبه به، الذي لاذ بالفرار.