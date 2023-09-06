شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: المؤتمر الدولى للسكان فرصة لاستعراض تجارب مصر الناجحة بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، انعقاد المؤتمر العالمى للصحة للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة فرصة كبيرة تستعرض فيها مصر كل ما تم من إنجازات كبيرة ومهمة فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية بصفة عامة والمبادرات الرئاسية المتعددة التى أطلقها الرئيس السيسى فى القطاع الصحى طوال السنوات الماضية وهى صحية وإنسانية غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وأشاد "عبد القوى"، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى خلال هذا الحدث العالمى لتحديث المنظومة الصحية ومواجهة الأزمة السكانية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى جعل حق الرعاية الصحية فى مقدمة حقوق الانسان فى مصر ويتمتع بها جميع المواطنين المصريين وفى مقدمتهم المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان كما يتمتع بها أكثر من 9 ملايين مواطن عربى وإفريقى وأجنبى يعيشون على أرض مصر وبالمجان أيضًا من خلال تمتعهم بجميع المبادرات الرئاسية الصحية.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى أن هذا الحدث العالمى يعد خطوة إيجابية لترى وفود العالم كله التقدم المصرى الكبير فى مجال الصحة ونجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسى فى القضاء على فيروس سى عبر 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة وإصدار مبادرات فى مجال الصحة والطفل وغيرها، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر لتتبادل الخبرات فيما بين وفود العالم لمواجهة أزمة الانفجار السكانى وزيادة معدلات النمو السكانى فى العديد من دول العالم ومنها مصر لايجاد حلول جذرية وغير تقليدية للمشكلة السكانية خاصة أن المشكلة السكانية فى مصر مشكلة خطيرة بالفعل وتهدد المشروعات التنموية.

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بصفة خاصة، على النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتحديث وتطوير المنظومة الصحية وإعطاء أولوية قصوى لعلاج المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان.