انت الان تتابع خبر البنتاغون تكشف مفاجأة تخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، بحسب شبكة "سي إن إن" عشية الإعلان عن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا،: "لا أريد استباق أي إعلانات لم يقم بها البنتاغون بعد اليوم، لكنني سأقول إن هذه الذخائر تستخدم تقليديا في الدبابات، وليس فقط تلك التي تستخدمها الولايات المتحدة، بل وتلك التي سنقدمها لأوكرانيا".وتابعت: "وبما أنها مدرجة على الحزم التي سيتم الإعلان عنها اليوم أو في الأسابيع المقبلة، فإننا على قناعة تامة بأن الأوكرانيين سيستخدمونها بشكل مسؤول في قتالهم من أجل استعادة أراضيهم السيادية في الشرق والشمال أيضا".

وليست الولايات المتحدة الدولة الأولى التي قررت تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، حيث كانت بريطانيا قد أعلنت عن قرار مماثل في مارس الماضي، ونددت روسيا بقرار تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، محذرة من آثار استخدامها على البيئة.