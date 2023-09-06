شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الرئيس السيسى وضع مواجهة الأزمة السكانية فى بؤرة الاهتمام العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة وضعت قضايا وملفات الارتقاء بالمنظومة الصحية بصفة عامة والأزمة السكانية بصفة خاصة فى بؤرة الاهتمام العالمى، مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الصحة العالمية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدول التى تعانى من مشكلات فى قطاعى الصحة والسكان.

وقال سلطان، إن القضايا المهمة التى تناولها الونيس الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته خاصة بشأن الأزمة السكانية كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية تتمثل فى مدى خطورة القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة وما تشكله من عبء ثقيل وتهديد للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كافة المجالات، مؤكداً أن الأزمة السكانية والزيادة الكبيرة فى معدلات النمو السكانى لها تأثيراتها السلبية على الخدمات التى تقدمتها الدولة فى قطاعات الصحة والتعليم والسكن ومشروعات الكهرباء والطاقة ومياه الشرف والصرف الصحى.

وأكد المهندس صالح سلطان اهمية تضافر الجهود الحكومية وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين فى التوصل إلى حلول جذرية وغير تقليدية تكفل المساهمة الحقيقية والفاعلة فى مواجهة المشكلة السكانية بمختلف أبعادها، مطالباً بإعطاء أولوية كبيرة لتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ومشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة والجهود المبذولة للنهوض بملف الصحة، مما ساهم في توفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري.