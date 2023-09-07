شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الشيوخ": أزمة الزيادة السكانية قضية أمن قومى ودعم الجهود الرئاسية لمواجهتها ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة كانت واضحة وحاسمة ورسمت الطريق أمام هذا الحدث العالمى لإيجاد حلول عاجلة وغير تقليدية لمختلف المشكلات، وفى مقدمتها أزمة الانفجار السكانى.

وقال "المنزلاوى": إن الرئيس السيسى يعطى أولوية قصوى للمشكلة السكانية باعتبارها واحدة من أهم التحديات التى تواجه مصر، مطالباً الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة والمواطنين أيضاً باعتبار أزمة الزيادة السكانية قضية أمن قومى ويتعين على الجميع مساندة ودعم الجهود الرئاسية لمواجهة هذه الأزمة.

وأعرب المنزلاوى عن ثقته التامة فى استجابة وقدرة الشعب المصرى العظيم على دعم جهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً أن الواقع والتاريخ خلال عهد الرئيس السيسى أكدا أن المصريين لا يترددون لحظة فى مواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر والمشكلة السكانية أصبحت واحدة من أخطر المشكلات والتحديات الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، والمواجهة الحاسمة معها أصبحت واجب وطنى وقضية أمن قومى من أجل الحفاظ على المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى حققتها مصر فى مختلف المجالات.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن أكبر دليل على قدرة المصريين على إنجاح ودعم الجهود الرئاسية لمواجهة المشكلة السكانية تأكيد الرئيس السيسى بأن التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها حتى لا يتكرر ما حدث في 2011 ، خاصة أن الخسائر التي لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار وهي أحوج ما يكون لكل دولار، معلناً اتفاقه التام مع ربط الرئيس السيسى ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة وأن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها، إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا كوفيد 19.