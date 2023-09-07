انت الان تتابع خبر بغداد.. 10 فرق اطفاء تخمد حريقاً اندلع بمطعم في منطقة المنصور (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرقنا اخمدت حادث حريق اندلع داخل مطعم مشيد من طابقين، أذ اندلع الحريق داخل الطابق الثاني المتخذ لمنام العمال والمشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة في منطقة المنصور ببغداد".وأضافت، أن " فرق الدفاع في جانب بغداد الكرخ استنفرت ودفعت بعشر فرق اطفاء بكامل طواقمها وعجلاتها التخصصية والساندة لتكافح النيران وتمنع توسع الحادث الى البنايات المجاورة مع زج عجلة السلم لتعجيل السيطرة من خلال مكافحة النيران من الأعلى الى الاسفل وتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي الحادث دون تسجيل إصابات بشرية".

على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".