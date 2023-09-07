انت الان تتابع خبر لمكافحة التغيب.. اليابان تقترح إرسال الروبوتات إلى المدارس بدلا من التلاميذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لهذا المقترح سترسل في بداية نوفمبر روبوتات ذاتية الحركة لا يزيد ارتفاعها عن متر، يتحكم بها التلاميذ عن بعد ويمكنها التحرك في جميع الاتجاهات بسهولة من فصل إلى آخر.

ولدت فكرة استخدام الروبوتات التي يتحكم فيها التلاميذ على خلفية قلق سلطات البلاد من زيادة غياب التلاميذ عن المدارس بسبب التنمر والإذلال من قبل أقرانهم.



ويقول ماكي يوشيزاتو المتحدث باسم سلطات المدينة: "التواصل مع الروبوتات ليس حقيقيا تماما، ولكن قد يعطي شعورا محددا واقعيا للأطفال الذين لا يثقون ويخافون من التفاعل مع الآخرين. ونأمل أن يساعد هذا مثل هؤلاء التلاميذ في التغلب على مخاوفهم".

ووفقا لنتائج آخر استطلاع أجرته وزارة التعليم اليابانية، وصل عدد الطلاب المتغيبين عن المدارس الابتدائية والثانوية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021، وبلغ 244,940 حالة.

