انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154000 دينار مقابل كل 100 دولار، وأسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت للبيع 155000 دينار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.



وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

