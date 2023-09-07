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انت الان تتابع خبر افتتاح كأس ملك تايلاند.. ساعات على مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الهندي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467071-638296694039402084.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-09-07 | 09:39
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الخليج 365 – رياضة
يخوض منتخبنا الوطني، في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الخميس، مباراة أمام نظيره الهندي ضمن بطولة "كأس ملك تايلاند 49".
يخوض منتخبنا الوطني، في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الخميس، مباراة أمام نظيره الهندي ضمن بطولة "كأس ملك تايلاند 49".
وكان مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس اعتبر، أمس الأربعاء، البطولة بأنها "مهمة"، مضيفاً أن المنتخب الهندي "منتخب صعب ومتطور كثيراً، ويمتلك مواصفاتٍ مميزة مع فكر تدريبي ذكي".
وفي مباراة ثانية، يواجه منتخب تايلاند منتخب لبنان، في الرابعة والنصف بتوقيت بغداد.
ويخوض الفائزان من كل لقاء المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700.
وفي مباراة ثانية، يواجه منتخب تايلاند منتخب لبنان، في الرابعة والنصف بتوقيت بغداد.
ويخوض الفائزان من كل لقاء المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700.
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