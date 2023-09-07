افتتاح كأس ملك تايلاند.. ساعات على مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الهندي

وكان مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس اعتبر، أمس الأربعاء، البطولة بأنها "مهمة"، مضيفاً أن المنتخب الهندي "منتخب صعب ومتطور كثيراً، ويمتلك مواصفاتٍ مميزة مع فكر تدريبي ذكي".

وفي مباراة ثانية، يواجه منتخب تايلاند منتخب لبنان، في الرابعة والنصف بتوقيت بغداد.



ويخوض الفائزان من كل لقاء المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700.