وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي.. من هو وماذا حقق؟

المصارع العراقي الشهير عدنان القيسي توفي ليلة أمس 6 أيلول/ سبتمبر 2023، وان سبب هو أزمة صحية ألمت به أدت إلى وفاته، وفقا لما ذكرته منصات مقربة منه.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاته والدعاء بالرحمة ولمحبيه الصبر والسلوان. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاته والدعاء بالرحمة ولمحبيه الصبر والسلوان.

كما نعاه موقع WWE الرياضي العالمي المتخصص بالمصارعة، "نشعر بالحزن عندما نعلم أن عدنان القيسي، المعروف لدى عشاق الترفيه الرياضي باسم بيلي وايت وولف، والشيخ عدنان القيسي والجنرال عدنان، وافته المنية في 6 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا".