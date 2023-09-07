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الموصل تعاني قلة المشاريع الخدمية وتعطيل فرص العمل

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بغداد - ياسين صفوان - رغم ضخامة الأموال التي استحصلت عليها نينوى لكنها لاتزال بحاجةٍ لمشاريع تمس حياة المواطن ويؤدي غيابها إلى تعطل عجلة الحياة في المحافظة.
اعمار الموصل القديمة المدمرة وبناء المدارس والمشاريع والمؤسسات الصحية والخدمية وضمان فرص العمل، كل ذلك يعد من أولى الأولويات بحسب ممثلين عن المحافظة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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