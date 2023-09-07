شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يطالب بإنشاء مجلس أعلى لاتحادات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنه يجب إصلاح الاتحادات الطلابية من خلال العملية الانتخابات، والتى تتضمن انتخابات الدفعة ثم الكلية ثم الجامعة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان "التمكين السياسي للشباب ودعم الإتحادات والأنشطة الطلابية" أنه يجب تدريب أعضاء الاتحادات الطلابية على الإدارة والعمل، مع وضع ألية لدور اتحادات الطلاب الجامعية.

وذكر أن 90‎% من الجامعات لا تطبق مشروعات الموازنة للاتحادات الطلابية، ويجب فصل واستحداث لجان بالاتحادات الطلابية وإضافة متحدثين عن ذوى الهمم.

كما طالب بإنشاء مجلس أعلى لاتحادات طلاب الجامعات والمدارس يكون لهم الحق في صنع القرار مع الدولة ، واستحداث كيان يرعى الشباب من خلال وزارة الشباب، مطالبا بفصل وزارة الشباب والرياضة ، وأن تستقل وزارة الشباب بذاتها نظرا لأهمية هذا الملف حاليًا.