شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف يكشف نسب إنجاز مشروع حياة كريمة بمركز زفى محافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي تهدف إلي التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، نسب إنجاز المشروع القومي بمحافظة الغربية (مركز زفتي).

وفقا للبيانات الإحصائية، فإن أعلي نسبة تنفيذ جاءت لصالح قطاعات "كباري الري – مراكز الشباب والرياضة – منشآت التضامن - مياه الشرب – الصحة (التجهيزات الطبية) – البريد – أبراج محمول – نقاط الشرطة – مباني متنوعة – محطات الغاز – محطات سكة حديد – محطات صرف – محطات معالجة – محطات مياه – وحدات الإسعاف) بنسبة 100%.

جدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تتضمن عدد من الأهداف الرئيسية في مقدمتها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي وفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، واشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشته، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.