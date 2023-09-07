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الحوار الوطنى.. طارق الدسوقى: الفن ليس بمعزل عما يُحاك بمصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان طارق الدسوقي، أن الهوية والمحتوى والمضمون لابد ان يرتبط بالمرحلة الراهنة والحالة التى تعيشها مصر ، لأنه فى منتهي الأهمية، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات من الداخل والخارج ، ولا يمكن أن يكون الفن والدراما فى معزل عن ذلك.

 

وأضاف الدسوقي فى كلمته خلال جلسة الثقافة والهوية الوطنية بشأن الصناعات الثقافية بالحوار الوطني ، أن ثالوث الفناء هو الجهل والفقر والمرض ، والجهل الذى اعنيه ليس القراءة والكتابة وإنما أعني كل اشكال الجهل سياسي ثقافى وفكري ، وكل أشكال الجهل.

 

وتابع الدسوقى:" نحتاج أن نعيد صياغة عقول ووجدان الناس بما يناسب هذه المرحلة، مؤكدا على اننا نحتاج أن يكون هناك مواصفات للمنتج الدرامي، ويغوص فى مشاكل هموم الناس ويرتفع بالمستوى الفكري ، وينمى روح الانتماء وخاصة لدى الشباب.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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