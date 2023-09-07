شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: توصيات الحوار الوطنى ستصنع المستقبل.. ومشاركات "الشباب" الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، ان الحوار الوطني يستهدف توصيات تراعي المناخ العام ومتطلبات الدولة المصرية، مشددا على ان هناك مسؤلية كبيرة على عاتق لجنة الشباب في طرح رؤية موضوعية.

وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطنى، إن الشباب عليهم دور كبير في محاربة التشويش لأنهم الحاضر والمستقبل .

وأشار إلى أن حجم الحضور بجلسات الشباب هو الأكبر في الحوار الوطني، مضيفا: "نحن أمام أكبر عدد حضور في جلسة واحدة في الحوار.. هذا هو العدد الأكبر في تاريخ الحوار الوطني".

وذكر زكي القاضي أن الجلسات تتضمن الإشكاليات وليس الإنجازات، لافتا إلى أن 30 يونيو أوجدت نخبة جديدة من الشباب والسيدات، ومن المهم التوافق ومراعاة المنطق في التوصيات بشكل يناسب متطلبات المواطنين، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.