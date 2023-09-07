شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: هناك حاجة لمزيد من النقاش حول قضايا الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى الاستماع في الحوار الوطني اليوم إلى آراء كثيرة لكل القوى السياسية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول القضايا الخاصة بالشباب، وذلك من خلال اللجان التخصصية للخروج بأفكار عملية.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه من بين الأفكار العملية هي كيفية استغلال مراكز الشباب في جذبهم وتوعيتهم وأنشطتهم سواء في أعمال مسرحية أو فنية أو في أنشطة مختلفة تجعل الشباب على دراية ما يحدث والارتباط بقضايا الوطن ومؤهلين لكي لا يؤثر عليهم بأفكار على التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن نسبة زيادة تمثيل الشباب في البرلمان موجودة، وبالأرقام سنجد أن الشباب ممثلون في البرلمان بكثرة وقوة، ومنذ 2015 نجد أن هناك تصعيداً للشباب في مناصب مساعدي المحافظين والوزراء، كما أن منتدى الشباب أفسح المجال لهم في العديد من المجالات، وكل ذلك يمكن أن يكون مظاهر من التمكين السياسي للشباب.

ولفت أن البعض يضيف لذلك بوجود مزيد من التنافس في الانتخابات، كما أن البعض يقترح بوجود كيان على غرار منظمة الشباب التي كانت موجودة في الستينيات.