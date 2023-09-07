انت الان تتابع خبر بسبب جرائم إلكترونية.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 11 روسيًّا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان إنّ "روسيا تواصل استهلاك ذخائر وخسارة معدات ثقيلة في أوكرانيا؛ ما يجبرها على اللجوء إلى مجموعتها الصغيرة من الحلفاء، ومن بينهم كوريا الشمالية، طلبًا للدعم".

وأضافت أنّ "هذا الإجراء يأتي في إطار الإستراتيجية الأمريكية المتواصلة لتحديد فاعلين من دول ثالثة يسعون لدعم الحرب الوحشية الروسية على أوكرانيا، وفضحهم وعرقلتهم".



وقال مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والتجسّس المالي براين نلسون في البيان إنّ "الولايات المتّحدة تواصل اجتثاث شبكات مالية غير شرعية تسعى لإيصال الدعم من كوريا الشمالية إلى آلة الحرب الروسية".

وفي اب الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاث كيانات مرتبطة بشبكة للالتفاف على العقوبات، تسعى لدعم صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية.

