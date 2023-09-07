شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت": نمو إيرادات مصر من القطاع السياحى بنسبة 25.7% فى 9 شهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الموسم السياحي هذا العام من أعلى المواسم في السنوات الأخيرة من حيث الإيرادات، ويعتبر ذلك دليلاً على نجاح قطاع السياحة بمصر وخاصة في تلك الفترة.

وكشف تقرير لمؤسسة"ماعت" أن مصر تمتلك فرص كبيرة فيما يخص الجذب السياحي سواء خلال موسم الصيف والمواسم المختلفة القادمة، وهذا يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالقطاع، فضلاً عن وجود بعض أشكال وأنماط السياحة الجديدة نسبياً التي دخلت الأجندة السياحية مثل سياحة اليخوت وسياحة مسار العائلة المقدسة، بالإضافة الي امتلاك مصر مقومات الجذب السياحي.

وكشف التقرير عن نمو كبير في إيرادات مصر من القطاع السياحي، حيث نمت بنسبة 25.7%؛ لتسجل نحو 10.3 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

والجدير بالذكر، تستهدف استراتيجية الدولة المصرية الوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 والوصول إلى نسبة نمو من 25% إلى 30% سنوياً في حجم السياحة الوافدة.