شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تستضيف اللواء سمير فرج بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، حيث تستضيف الأحد المقبل المفكر الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء أركان حرب د. سمير فرج فى لقاء مفتوح عن "الأمن القومى المصرى والعربى بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر".

ويعقد اللقاء في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد 10 سبتمبر 2023، بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

وقال حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية إن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

وعقب طرح رؤيته، يطلق اللواء فرج حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول ما طرحه ومناقشته.