شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. شادى مؤنس يطالب بالتوسع فى مهرجانات الموسيقى للارتقاء بالذوق العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار شادى مؤنس، إن الفنانين هم من يصنعون الذوق العام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم الارتقاء بالذوق العام من خلال التوسع فى مهرجانات مثل مهرجان القلعة وقوافل فنية تجوب القرى والأحياء.
جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية.
وأضاف مؤنس، أنه لابد أن تقوم الدولة بعمل برامج غير هادفة للربح لرفع الذوق العام، متابعا:" فكرة أن تكون مادة الموسيقي فى المدارس مادة أساسية وليست مادة على الهامش لكى تحظى باهتمام، وأن الاهتمام بالأفلام الوثائقية مهمة جدا ، لأننا نُحارب فى ثقافتنا، ولابد أن يعرف الجيل الجديد تاريخه الفنى".
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