شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. شادى مؤنس يطالب بالتوسع فى مهرجانات الموسيقى للارتقاء بالذوق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار شادى مؤنس، إن الفنانين هم من يصنعون الذوق العام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم الارتقاء بالذوق العام من خلال التوسع فى مهرجانات مثل مهرجان القلعة وقوافل فنية تجوب القرى والأحياء.