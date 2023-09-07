انت الان تتابع خبر دراسة تكشف.. يونايتد الأسوأ إنفاقاً وبرشلونة ضعف الريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنفق المان يونايتد 1.959 مليار يورو على التعاقدات، خلال تلك الفترة، وحصل على 563 مليون من بيع بعض لاعبيه، ما خلف عجزًا قدره حوالي 1.396 مليار.

ويأتي خلفه في الترتيب تشيلسي برصيد سلبي قدره مليار يورو، ثم باريس سان جيرمان بالمبلغ نفسه، وآرسنال (872 مليونا)، وأخيرًا مانشستر سيتي (856 مليونًا).



ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج) هو الدوري ذو الرصيد الأسوأ، حيث ودفعت أندية الدرجة الأولى الإنجليزية 21.480 مليار يورو منذ عام 2014، وحققت 10.370 مليار، وهو ما يمثل رصيدًا سلبيًا قدره 11 مليار، وهو أعلى بكثير من الدوري الصيني الممتاز (1.33 مليار يورو)، والدوري السعودي (1.32 مليار).

وأنفق الدوري الإسباني (الليجا) 7.4 مليار على الانتقالات، وحقق 6.92 مليار أرباح، لذلك لديه رصيد سلبي أقل من الدوري الإيطالي (1.12 مليار) وأعلى من الدوري الألماني (540 مليون).

أما بالنسبة للأندية الإسبانية، فيحتل برشلونة المركز السابع برصيد سلبي قدره 663 مليون يورو، بينما يحتل ريال مدريد، الذي أنفق 1.279 مليار وحصل على 954 مليون، المركز الـ 19 برصيد سلبي 325 مليون يورو، بحسب (CIES).

وكان تشيلسي الإنجليزي صاحب أسوأ رصيد في عام 2023 بعجز 557 مليونا، يليه الاتحاد (362 مليون).

وفقًا لـ (CIES)، استعادت كرة القدم قوتها الاقتصادية، بعد سنوات من وباء كورونا، بفضل نمو الدوري الإنجليزي الممتاز والاستثمارات السعودية والأمريكية.

وبذلك، وصل سوق الانتقالات إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليار يورو، مقارنة بـ 10 ملايين في الرقم القياسي السابق لعام 2019.