هل سيشارك المخضرم راموس في دفاعات المنتخب الاسباني؟

وكان سيرجيو راموس قد أعلن اعتزاله الدولي قبل عدة أشهر، لكنه عاد ليفتح الباب أمام فرصة العودة للمنتخب الإسباني، وذلك خلال مؤتمر تقديمه كلاعب جديد في إشبيلية.

وقال لا فوينتي في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيا وجورجيا "أثق تماما في قدرات لاعبي الماتادور".



وحول عودة راموس، رد المدرب "نفكر في لقاء جورجيا، نملك هنا أفضل اللاعبين الذين يمكنهم المشاركة".

وتابع "لا نعلم ما سيحدث الثلاثاء المقبل في مباراة قبرص، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بما سيقع في فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر/تشرين أول".

يشار إلى أن المنتخب الإسباني سيواجه جورجيا وقبرص خلال فترة التوقف الحالي، قبل مواجهة اسكتلندا والنرويج في الشهر المقبل.

