شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب مستقبل وطن: ننعم الآن بدولة قوية ونعيش حياه كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد عبدالجواد، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزى، كل الشكر لأهالى أبناء محافظة الشرقية الذين تصدوا بكل قوة لجماعة الإخوان الإرهابية لتطهير البلاد منهم، قائلا: "سنسعى لمزيد من التوافق لمصلحة الدولة، ودعوة الرئيس للحوار الوطني خلقت لنا حالة من الانتعاشة وكلنا ثقة في وعي وشخصية الشعب المصرى فى الأزمات شعب يصطف خلف قيادتة لمزيد الإنجازات وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من تضحيات وإنجازات ولن ننسي حالة الإرهاب التي كنا نعيشها، والآن ننعم بالأمن والأمان والآن ننعم بدولة قوية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ينعم فيها المواطن بحياة كريمة وإنجازات الرئيس تحتاج مننا إلى أيام ولا نعددها علي منصة، وأننا ندعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة".

وانطلقت اليوم بمحافظة الشرقية، فعاليات الجولة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، والذى نظمه حزب مستقبل وطن بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب تحالف الأحزاب السياسية،الذي يضم 60 حزبا.

واعلن المشاركون فى الملتقى من قيادات وممثلى الأحزاب السياسية، عن دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن مصر الآن مقبلة على مستقبل مشرق فى ظل جمهورية جديدة رفع رايتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدأ السير فيها بالحلم لمستقبل أفضل يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ووجهت قيادات وكوادر الأحزاب السياسية المشاركة فى الملتقى، الشكر لحزب مستقبل وطن على إقامة وتنظيم الملتقى، والإعداد الجيد والجهد المبذول من جانب الحزب لنجاح فعاليات الملتقى.