شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: الأسبوع السادس من الحوار الوطنى تناول قضايا كان يصعب الاقتراب منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الأسبوع السادس للحوار تناول قضايا كان يصعب الاقتراب منها، موضحا أن هذا الأسبوع هو أسبوع ساخن ومهم ومختلف من حيث الشكل والمضمون في موضوعات المحور السياسى والاقتصادي والمحور المجتمعى، والقضايا التي تناولها الحوار الوطنى في تلك المحاور مهمة للغاية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة إكسترا نيوز، أن "إدارة الحوار الوطنى والإرادة السياسية اختارت أن تناقش كل الموضوعات دون خطوط حمراء ودون استبعاد أي قضية".

وأوضح جمال الكشكى، أن هناك زخم كبير للغاية يؤكد قوة الدولة المصرية، ورسالة بأن الدولة المصرية تنفتح على كل أبنائها وتقبل أراء الجميع من مختلف القوى السياسية على أرضية وطنية".