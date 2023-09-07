شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد بملتقى الأحزاب فى الشرقية: الرئيس السيسى أرسى قواعد التعددية الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية والتقدير الى الرئيس السيسى، قائلا: "لم نرى التعددية الحزبية فى مصر إلا بدعم منه".

كما رحب النائب علاء عابد، بالمشاركين بملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والذى يضم حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب المؤتمر، حزب الشعب الجمهورى، حزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية.

وهنأ النائب علاء عابد، جميع نواب الشرقية على دورهم الكبير فى إثراء العمل الحزبى والسياسى، لافتا إلى أن نص المادة الخامسة من الدستور التى أكدت على التعددية السياسية والحزبية، ولم تحدث من قبل سوى فى عهد القائد والزعيم عبد الفتاح السيسى وهناك إنجازات تتم فى كافة المجالات.

وأشار فى كلمته بملتقى الاحزاب والكيانات السياسية المصرية، والذى عقد بمدينة بالزقازيق، إلى تحقيق إنجازات كبيرة بدعم الرئيس والظهير الشعبى الكبير وغير المسبوق، وأشاد عابد بجهود حزب مستقبل وطن فى تنظيم أكثر من 100 فعالية على مستوى المحافظة للإشادة بالتعددية الحزبية التى حدثت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقد بدأ مساء اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية بحضور أكثر من 60 حزبًا سياسيًا يتقدمهم مستقبل وطن فى تظاهرة حب وتأييد ودعم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة، وقد اتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتره رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.