"تمكين الشباب" على طاولة الحوار الوطنى (فيديو)

القاهرة - سامية سيد - شهد الحوار الوطني مناقشات ساخنة بلجنة الشباب من خلال جلستى "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، حيث أكد المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن التركيبة السكانية في مصر أغلبها من الشباب، مشددًا على أن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة.

وأضاف خلال كلمته في لجنة الشباب ومناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أن الحوار الوطني يعول كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم في الملفات المختلفة.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار مارس كل الضغوط للسماح لأكبر عدد من الشباب بالمشاركة، وأصر على ذلك، وكان جادا لخدمة الملف هو ومساعده الكاتب الصحفي زكي القاضي لإخراجه في أبهى صورة.

وقال المستشار محمود فوزي إن الـ 10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما ألمسه في ملفات كثيرة جدا، موجها الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على كافة التيسيرات التي قدمتها للحوار الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة وكذلك أيضا وزارة التربية والتعليم.

كما أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الدستور المصرى مكن الشباب سياسيا، مشددًا على أن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة كبيرة لتمكين الشباب، وأتمني أن تعم التجربة في جميع المحافظات، فضلا عن أن نزول عمر الالتحاق بالبرلمان فرصة كبيرة جدا للشباب.

وقال خلال كلمته إن قانون الجمعيات الأهلية يوجد به فرص كبيرة للشباب، ولا بد من ضرورة التحاق الشباب بالجمعيات الأهلية والعمل بها، مع ضرورة عمل التثقيف السياسي داخل الجامعات، حيث أن الشباب مسئول من كافة مؤسسات الدولة.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقتنع جدا بالشباب، لذلك ضرورة استثمار فرص الشباب، موضحًا أن الرهان الأكبر على الشباب والوطن مرتبط بهم، لافتا إلي ضرورة تدريب وتوعية الشباب، مقتبسا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي " التأهيل قبل التمكين".

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بدايته كانت رئيس اتحاد الطلاب، وأصغر عضو مجلس مدينة ومحافظة، مما جعله يكتسب العديد من الخبرات في جميع المجالات التي تحدثوا عنها خلال الجلسة، مؤكداً أن لدينا فرص كثيرة لابد من استثمارها.

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى يؤكد ضرورة دعم اتحادات الطلاب والأنشطة فى المدارس

كما أكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني النائب أحمد فتحي، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تمكين سياسي للشباب، موضحا أنه فى برلمان 2010 كان تمكين الشباب بنسبة 8%، وبرلمان 2012 كانت النسبة 11% وبرلمان 2015 كانت النسبة 15ح%، وبرلمان 2021 بنسبة 21%.

وأضاف فتحي، أن هناك 124 عضو فى مجلس النواب أعمارهم بين 25 و 36 سنة، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت أيضا تمكين الشباب ولها 32 نائبا فى مجلس النواب، و16 عضوا بمجلس شيوخ و6 نواب محافظين.

ووجه الشكر لعدد من الأحزاب السياسية التي استطاعت تمكين الشباب، مستدركا:" لكن التمكين كان يحتاج إلى تدريب، وقد شاهدنا الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي استطاعت تدريب 32 شاب أصبحوا نواب محافظين و8 مساعدين وزراء، و18 معاون وزير و8 معاونين محافظين.