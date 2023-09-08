انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف مفاجأة تخص المساعدات العسكرية لكييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من 44.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك أكثر من 43.7 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022".وفي وقت سابق الخميس، قالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار تشمل معدات دفاع جوي إضافية وذخائر مدفعية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.