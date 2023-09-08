شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: انضمام مصر لـ"بريكس" بمثابة شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، في هذا التوقيت بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولي والإقليمي والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي.

وكشفت دراسة لمركزفاروس للدراسات الأفريقية، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يؤسس لشراكة قوية مع مجموعة "بريكس" ومؤسساته خاصة بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت الدراسة أن انضمام مصر يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والسياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أفضلية لمصر في الانضمام لتجمع بريكس، سواء في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأعضاء.