انت الان تتابع خبر بالفيديو: تقارير غربية تُشخص 3 ملفات تؤخر زيارة أردوغان للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى بغداد، عللت صحيفة امريكية اسباب تأخير الزيارة الى تأثير ملف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي حيث اشارت الصحيفة الى انه من غير المتوقع أن تستأنف صادرات النفط العراقي إلى تركيا قبل تشرين الأول بسبب خلاف دفع أردوغان إلى تأجيل زيارة طال انتظارها ل‍بغداد. وبحسب مسؤولين اتراك فإن أردوغان "يريد توقيع اتفاق"، لكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ الخطوات الملموسة بهذا الشأن، مما أدى إلى تقدم بطيء.



اما عن الجانب الاخر فالخلاف بين العراق وتركيا مستمر حول كمية المياه التي تسمح تركيا بتدفقها إلى العراق من سدودها على نهري دجلة والفرات. وتقول بغداد إن أنقرة مطالبة بإطلاق المزيد من المياه، بينما تزعم أنقرة أن بغداد تستخدم المياه التي تتلقاها بشكل غير فعال. كما أدى وجود مسلحين من حزب العمال في شمال العراق إلى توتر بين الجانبين. وتريد أنقرة من بغداد أن تعلن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتشعر بغداد بالغضب من انتهاك أنقرة بانتظام للسيادة العراقية بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني.