انت الان تتابع خبر ضبط 3 مسـؤولين بزراعـة بيجـي والحجاج إثر ارتكاب مخالفات في إبرام عقود زراعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن"دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين فريق عملٍ؛ للتدقيق والتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تتضمَّن إبرام شعبة الزراعة في بيجي بالمحافظة عقوداً زراعيَّة جديدة على أراضٍ زراعيَّةٍ ضمن المقاطعة (13 الحجاج) التي سبق أن تمَّ إبرام عقودٍ زراعيَّةٍ عليها سابقاً، وبدون أن يتمَّ إعلانها في المُزايدة العلنية".

وأضاف أن "الفريق وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل إلى شعبتي الزراعة في بيجي والحجاج، وتمكَّن من ضبط كلٍّ من مُدير شعبة زراعة بيجي، ومسؤول وحدة الأراضي فيها، ومدير شعبة زراعة الحجاج، فضلاً عن ضبط أصل العقود الزراعيَّة؛ وذلك على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة فيها".

وتابع أنه "تم تنظيم محضر أصوليّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات، على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".