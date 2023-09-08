انت الان تتابع خبر لليانسون فوائد عديدة إذا تناولته قبل النوم.. تعرّف عليها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اليانسون هو نبات عشبي يتميز بمذاقه ونكهته المميزة وفوائده الصحية المتعددة. فما هي فوائد شرب اليانسون قبل النوم وكيف يُستدم بشكل صحيح وآمن؟