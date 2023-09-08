الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في جزيرة القرم

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وأضاف الجهاز في بيانه أن العميل قام بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات حول مواقع ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في شبه الجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرتين فوق بريانسك، مشيرة إلى تدمير إحداهما في الجو.
إسقاط مسيرة باهظة الثمن في زابوريجيا
من ناحية ثانية، أسقط مقاتلو فصيل "بارس -10" للمتطوعين الروس طائرة تشيكية مسيرة من طراز "بريموكو ون"، تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، فوق أراضي خزان مياه كاخوفكا السابق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".
وكانت جمهورية التشيك قدمت هذه الطائرة عام 2020 بوصفها طائرة بدون طيار مصممة للاستطلاع والمراقبة.
وهي مزودة بنظام الطيار الآلي وقادرة على أداء المهام في أوقات الليل والنهار وفي الظروف الجوية الصعبة، والإقلاع والهبوط بشكل مستقل تماما.