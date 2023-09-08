انت الان تتابع خبر احصاء الإيرادات النفطية العراقية المتحققة لغاية شهر آب.. ماذا عن عجز الموازنة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "الإيرادات النفطية المتحققة لغاية آب 2023 = 61.513 مليار دولار أي ما يعادل 80 ترليون دينار"، مبينا أن "الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2023 = 90 مليار دولار أي ما يعادل 117 ترليون دينار".وتابع، "في حال استمرار أسعار النفط المرتفعة وبيع العراق لنفطه بسعر 85 دولار للبرميل فمن الممكن ان يحقق العراق إيرادات نفطية بواقع 8.7 مليار دولار شهريا خلال الثلث المتبقي من هذا العام".

وأشار الى، انه "سيحقق إيرادات نفطية قد تصل الى 34.8 مليار دولار من أيلول ولغاية كانون الأول 2023 وبذلك ستصبح الإيرادات النفطية المتحققة فعلا عام 2023 بنحو 96.213 مليار دولار أي 125 ترليون دينار ومن ثم ستحقق الإيرادات النفطية الفعلية في عام 2023 فائضا مقداره 6.213 مليار دولار أي 8 ترليونات دينار ما سيقلل العجز في موازنة 2023 بمقدار الفائض في الإيرادات النفطية على ان تتحقق الإيرادات غير النفطية كلها والمقدرة في موازنة 2023 بنحو 17 ترليون دينار وهو امر قد يكون مستبعدا خاصة وان صافي الإيرادات غير النفطية المتحققة خلال النصف الأول من عام 2023 لم تزد عن 421 مليار دينار ولذلك لن يخفض كثيرا السعر المرتفع للنفط في حالة استمراره من عجز الموازنة لعام 2023".